Курить электронные сигареты нельзя будет на остановках, парковках, подземных переходах и парках Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Башкирский парламент приравнял электронные сигареты к обычным и запретил пользоваться вейпами в общественных местах. Норму поддержали депутаты Госсобрания-Курултая. Она вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

– Испарители, которые служат для потребления никотина, запрещается курить в общественных местах, включая остановки общественного транспорта, парковки, подземные переходы и парки, – сказал спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

Он также отметил, что безопасность электронных сигарет и вейпов – это миф. Председатель заксобрания сослался на данные ВОЗ, согласно которым «аэрозоль, образуемый при курении разного рода испарителей, содержит множество токсичных элементов». Когда человек регулярно курит электронные сигареты, в его организме «происходят патологические изменения».

Толкачев добавил, что запрет на использование испарителей в общественных местах будет оберегать жителей от пропаганды курения и его пассивного влияния на организм.