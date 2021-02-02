190 человек скончались от коронавируса в Башкирии

На госпитализации с коронавирусом в Башкирии находятся 402 человека Фото: Олег ЗОЛОТО

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 190 жителей. За прошедшие сутки жертвами инфекции стали еще два человека. Об этом 2 февраля сообщил региональный опертштаб.

Всего в республике зарегистрировано 24 577 случаев COVID-19 (+165 за минувшие 24 часа). 18 603 человека было снято с учета в связи с выздоровлением (+162).

Прямо сейчас носителями коронавируса являются 5 784 жителей региона, 402 из них находятся на госпитализации, 5 382 лечатся дома с легкой формой инфекции.