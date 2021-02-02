Из-за снегопада в Башкирии ограничили движение по трассам для автобусов и грузовиков

фото: МЧС РБ

Сегодня, 2 февраля, на Башкирию обрушился сильный снегопад и низовая метель. Из-за ухудшения видимости на дорогах аварийные службы ограничили движение по трассам для автобусов и грузовиков. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участках автодороги М-7 «Волга» с км 1169+910 по км 1331+953 и Р-240 Уфа – Оренбург, Западный обход г. Уфа км 0 – 27+900, – передали в экстренном ведомстве. – А также на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике.

Эти ограничения продлятся как минимум до 18:00.

Спасатели добавили, что сейчас принимаются все меры, чтобы обеспечить безопасный проезд по федеральным трассам. В работе задействовано 35 единиц дорожной техники.

Тем временем столица Башкирии Уфа закрыла въезд для грузовиков. Ограничения действуют на автомобильных дорогах общего пользования: Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино, Бирский тракт и Уфа-Затон-КПМ.