Уфимцы за три дня подали более 10 тысяч заявлений на перерасчет платежей за отопление

20% заявлений на перерасчет, которые получили "УИС", относятся к другим ресурсоснабжающим организациям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 26 января ресурсоснабжающая компания «Уфимские инженерные сети» начала принимать заявления на перерасчет платежей за отопление по итогам декабря. За первые три дня горожане подали более 10 тысяч заявок на эту процедуру, сообщил в мэрии исполнительные директор «УИС» Максим Петров.

– На сегодняшний день мы имеем 10 120 заявлений. Тенденций к снижению количества поступивших заявлений пока нет. В среднем мы фиксируем по 2,5 тысячи заявлений в день, – отметил руководитель предприятия.

Всего «УИС» планирует получить более 20 тысяч заявлений на перерасчет и вернуть жителям до 35 млн рублей. Прием заявок будет вестись до 15 марта.

– На сегодня нами зарегистрировано 1200 заявлений из 10 тысяч поступивших. По обработанным заявлениям мы видим, что около 10% – это заявления, по котором превышение составило менее 42%. Также отмечаем, что около 4% подано по расчетным счетам, на которых имеются долги за коммунальные услуги, – сказал Петров. – 20% заявлений относятся к другим ресурсоснабжающим организациям. Мы не можем сделать перерасчет по жителям, которым не делали начисления.

Напомним, «УИС» согласились сделать перерасчет тем жителям Уфы, у которых платежи за отопление по итогам декабря выросли по сравнению с предыдущим месяцем как минимум на 42%.