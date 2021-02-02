Какие улицы будут перекрыты в Уфе из-за ремонта дорог в 2021 году

После ремонта на объектах появятся обновленные бортовые камни, разметка и новое покрытие дорожной части

В мэрии Уфы рассказали, какие улицы будут перекрываться в городе из-за ремонта дорог в 2021 году. С докладом 2 февраля выступил замглавы администрации Радмил Муслимов.

Власти башкирской столицы запланировали ремонт девяти участков протяжённостью 19 километров. Речь идет об улицам Дмитриева, Районной, Ветошникова, Армянской, Рабочей, Выгодной, Ухтомского, а также о Нагаевском и Алексеевском шоссе.

– От жителей неоднократно поступали обращения о неудовлетворительном состоянии данных улиц. После ремонта на объектах появятся обновленные бортовые камни, разметка и новое покрытие дорожной части, – отметил чиновник.

Муслимов добавил, что еще четыре улицы будет отремонтировано в рамках республиканкой программы: Менделеева (на участке между Агиша и Энтузиастов), Юбилейная, Кислородная и автодорога Черкассы – Покровка. Кроме того, в 2021 году дорожники завершат капремонт улицы Города Галле и начнут подготовительные работы на бульварах Ибрагимова, Хадии Давлетшиной и улице Парковой.