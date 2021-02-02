Министра строительства Башкирии обвинили в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 95 млн рублей

фото: Минстрой РБ

Следственный комитет обвинил министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева в злоупотреблении должностными полномочиями. Высокопоставленному чиновнику предъявили обвинение в связи с его прошлой работой на посту начальника Управления капитального строительства республики, сообщает региональный СК.

По версии следствия, в 2017 году Кучарбаев подписал акт о завершении строительства очистных сооружений в городе Кумертау, несмотря на то, что на них не провели пусконаладочные работы. Объект не был подготовлен к эксплуатации и оказанию каких-либо услуг. При этом подрядчику было выплачено более 95 млн рублей.

– На основании подписанных обвиняемым документов администрацией города очистные сооружения были введены в эксплуатацию, до настоящего времени они фактически не пригодны для использования, – передали в СК РБ. – В результате преступных действий обвиняемого бюджету Республики Башкортостан причинен ущерб на общую сумму свыше 95 млн рублей.

Сейчас Кучарбаев задержан. С ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отметим, что городом Кумертау, где были сданы непригодные очистные сооружения, в то время руководил нынешний министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев.

Напомним, в Минстрое республики с утра 1 февраля, проходили обыски. Тогда же был задержан и сам министр Кучарбаев, возглавивший ведомство в октябре 2020 года.