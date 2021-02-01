В Башкирии водителей предупредили об опасной погоде

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть осторожными при маневрах и торможении.

Управление дорожного хозяйства Башкирии предупреждает водителей об опасных природных явлениях.

Утром и днем завтра, 2 февраля, местами ожидается сильный снег и мокрый снег, метель при усилении ветра до 15-20 м/с, гололедица и налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежные заносы.

3 февраля характер погоды также не изменится. А 4 и вовсе пройдут снег с дождем.

- Дорожные службы напоминают, что при сложных погодных условиях необходимо сменить манеру управления автотранспортом, - отметили в УДХ РБ.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть осторожными при маневрах и торможении.