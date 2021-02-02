Жительница Башкирии зарезала своего супруга в пылу ссоры

Женщину в состоянии алкогольного опьянения доставили в отдел полиции, где она призналась в содеянном.

Поздно вечером 31 января в одном из домов в деревне Тупеево Илишевского района Башкирии разыгралась кровавая драма. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», здесь 52-летняя женщина убила своего мужа в пылу ссоры.

В тот злополучный вечер супруги находились у себя дома и решили выпить. Изрядно употребив, между ними возникла ссора, тогда жена схватила кухонный нож и ударила им своего 58-летнего супруга прямо в грудь.

От полученной травмы мужчина скончался на месте. Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу. Женщину в состоянии алкогольного опьянения доставили в отдел полиции, где она призналась в содеянном.