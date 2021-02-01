В Уфе еще на пять ночей перекроют проспект Салавата Юлаева

фото: мэрия Уфы

В Уфе снова на пять ночей перекроют проспект Салавата Юлаева над реконструируемым путепроводом по улице Заки Валиди. Рабочим нужно завершить демонтаж старых конструкций моста, сообщили в городской администрации.

– Данное ограничение будет действовать с 00.00 часов до 05.00 часов в ближайшие пять дней – с 2 по 6 февраля, – пояснили в мэрии.

Там добавили, что объехать закрытый участок на въезде в город можно по подъему на улицу Сочинскую, а на выезде – поднимаясь на улицу Заки Валиди.

Напомним, ранее указанный участок проспекта перекрывался с 21 по 30 января.