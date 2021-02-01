Уфимка набросилась с ножом на сожителя и малолетнего сына, угрожая их убить

Женщину сначала доставили в отдел полиции, а потом отпустили под подписку о невыезде

В Уфе 30-летняя горожанка набросилась с ножом на сожителя и малолетнего сына, угрожая их убить. Инцидент произошел вечером 24 января в одной из квартир в Кировском районе столицы, сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Заявление в полицию написал 29-летний мужчина, который живет с уфимкой под одной крышей. Он сказал сотрудникам, что та спровоцировала с ним ссору, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Женщина, по словам потерпевшего, с ножом в руках подошла к нему и сыну, параллельно угрожая расправой.

Полицейские доставили подозреваемую в отдел полиции. Там она дала признательные показания, после чего против нее возбудили уголовное дело об угрозе убийством. После этого женщину отпустили домой под подписку о невыезде.