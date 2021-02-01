На этой неделе Башкирия рассчитывает получить 14 тысяч доз вакцины от COVID-19

Первый компонент имеющейся у Башкирии вакцины израсходован на 70% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Башкирия в ближайшие сутки должна получить 14 тысяч доз вакцины от коронавируса. В феврале, согласно разнарядке Минздрава России, республике поставят 100 тысяч прививок. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

– В республику [всего] поступило 20 тысяч доз. Первым компонентом вакцинировано 70% от полученной вакцины (14 тысяч человек), вторым – 30% (5 800 человек). Последнюю партию мы получили в четверг – 6300 доз, – пояснил чиновник.