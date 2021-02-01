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Власти Башкирии планируют потратить на аренду дорожных камер более 2 млрд рублей

Распределение средств до 2026 года утвердил премьер-министр республики Андрей Назаров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Башкирия собирается арендовать дорожные камеры до 2026 года

Башкирия собирается арендовать дорожные камеры до 2026 года

Власти Башкирии планируют потратить на аренду дорожных камер до 2026 года включительно более 2 млрд рублей. Распоряжение о распределении средств, которое подписал премьер-министр республики Андрей Назаров, опубликовано на портале правовой информации.

Деньги на аренду камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения будет выделять Дорожный фонд региона. В 2021 году планируется потратить 93 млн рублей, с 2022 по 2025 ежегодно 405 млн рублей и в 2026 312 млн рублей. Эти суммы будут максимальными при проведении конкурсных процедур по отбору арендодателя. Гоcзаказчиком выступит Транспортная дирекция Башкирии.