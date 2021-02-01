Сильный снег и ветер: МЧС Башкирии предупредило жителей о резком ухудшении погоды

В Башкирии выпадет мокрый снег и усилится ветер Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Башкирии в ближайшие сутки резко ухудшится погода. Утром и днем 2 февраля местами пройдет сильный снег, ожидается метель, а скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду. МЧС республики предупредило жителей о налипании мокрого снега на проводах и деревьях.

В целом в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, с началом дня он станет мокрым. На дорогах возникнут снежные заносы и накат. Из-за повышенной интенсивности осадков видимость ухудшится как минимум до 500 метров.

Температура воздуха ночью составит -5,-10°, при прояснениях до -15°, днем -3,+2°.