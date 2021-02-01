«Спи спокойно, родная»: в Башкирии скончалась девушка, разбившаяся с женихом после никаха

Влюбленные мечтали о свадьбе, но роковая случайность погубила их обоих

Печальные новости пришли накануне от близких 24-летней Жанны Чикишевой, которая 10 января разбилась вместе со своим женихом в жуткой аварии в Бирском районе Башкирии. Спустя три недели комы, девушка все же скончалась, так и не приходя в сознание. Врачи сделали все возможное, но внутреннее кровотечение, серьезная черепно-мозговая травма и отек мозга оказались фатальными для молодой девушки.

Напомним, авария произошла днем 10 января: 31-летний житель Мишкинского района решил подработать - нашел пассажиров через популярный сервис попутчиков «BlaBlaCar» и отправился в междугороднюю поездку. Вот только из-за сильного снегопада дорога покрылась льдом, а у машины на задних колесах была летняя резина. В итоге «Хендай Солярис» вылетел на встречную полосу и врезался во встречную «Ладу Гранту». В салоне иномарки находилась молодая влюбленная пара, которая возвращалась из гостей обратно в Уфу. 23-летний Азат Заннятов и Жанна Чикишева недавно прочитали никах (помолвка в мусульманском мире- Ред.) и собирались отправиться в Москву на заработки, чтобы отпраздновать пышную свадьбу. От полученных травм парень погиб на месте, а Жанну увезли в реанимацию, где она пробыла три недели. Ей собирали донорскую кровь по всей республике, но усилия врачей оказались тщетными.

Жанну похоронят в ее родном селе Ургалы Белокатайского района Башкирии. Родные и близкие девушки не могут прийти в себя от горя и не верят в произошедшее.

- Больно представить, что это случилось именно с тобой. Спи спокойно, родная, мы никогда тебя не забудем, - скорбят друзья погибшей.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье погибшей Жанны Чикишевой