Власти Башкирии предложили помиловать двух осужденных воров

Один осужденный получил полгода "условки", второй - год

Комиссия по помилованию при главе Башкирии предложила амнистировать двух молодых людей, осужденных за кражу. 19-летние жители республики получили условные сроки в полгода и год за то, что украли деньги с банковских карт близких людей.

– В одном случае молодой человек похитил деньги с банковской карты своего отчима – суммарно 17 тысяч рублей. В другом случае осужденный вывел 31 тысячу рублей с банковских счетов потерпевшего, находясь у него дома и воспользовавшись его телефоном. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы условно на 6 месяцев и на 1 год соответственно, с испытательным сроком 1 год, – передали в пресс-службе Комиссии.

Как отметил председатель органа Константин Толкачев, осужденные зарекомендовали себя положительно в период отбывания наказания, у них «нет криминального прошлого, они раскаялись в содеянном и возместили ущерб до суда». Претензий к молодым людям не имеют и сами потерпевшие.

– Инциденты были исчерпаны еще до объявления приговоров, но механизм уголовного права уже был запущен, и молодым людям не удалось избежать судимости, – добавил Толкачев.

Решения о помиловании будут направлены сначала главе Башкирии Радию Хабирову, после чего тот должен будет внести соответствующее представление на имя президента России.