СМИ: в Минстрое Башкирии проходят обыски, министр задержан

Рамзиль Кучарбаев стал министром строительства Башкирии в октябре 2020 года, до этого он возглавлял Управление капитального строительства

Сегодня утром, 1 февраля, в министерства строительства и архитектуры Башкирии начались обыски, глава ведомства Рамзиль Кучарбаев задержан. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Ъ-Уфа». Официальных комментариев по поводу следственных мероприятий ни Минстрой, ни ФСБ со Следственным комитетом пока не дают.

Как уточняет «Ъ-Уфа», у правоохранительных органов возникли вопросы к Кучарбаев в связи с его прошлым местом работы на посту начальника «Управление капитального строительства Республики Башкортостан». Он руководил этой структурой в период с 2016 по 2020 годы. Учреждение распределяет контракты на строительство различных объектов – в том числе и социальных.

Напомним, Рамзиль Кучарбаев стал министром строительства Башкирии совсем недавно, в октябре 2020 года. В этой должности его утвердил премьер-министр республики Андрей Назаров.