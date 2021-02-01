Три жителя Башкирии стали жертвами коронавируса за сутки

В Башкирии зарегистрировано почти 24,5 тысячи случаев коронавируса

В Башкирии за минувшие сутки от коронавируса скончались три человека. Общее число жертв инфекции выросло до 188. Об этом 1 февраля сообщил региональный оперштаб.

Напомним, ранее министр здравоохранения республики Максим Забелин рассказал, что с начала пандемии было зарегистрировано 24 412 случаев COVID-19 (+165 за сутки), по выздоровлению выписались 18 441 человек (+101 за сутки).

Прямо сейчас коронавирусом болеют 5783 жителя республики: 414 лежат в больницах, 5369 лечатся дома из-за легкого течения инфекции.