Ехали в общежитие: известны подробности аварии в Башкирии, где погибли двое студентов

фото: ГИБДД РБ

В башкирской ГИБДД сообщили подробности аварии в Кушнаренковском районе, в результате которой погибли двое молодых людей 18 и 19 лет. Как оказалось, они были студентами колледжа.

Напомним, ДТП с летальным исходом случилось вечером 31 января на трассе Москва-Уфа. Столкнулись груженая 20 тоннами комбикорма фура Mercedes и «Лада Гранта». Оба погибших – водитель и пассажир – находились в салоне легковушки.

– Есть версия, что водителю большегруза, 57-летнему жителю Елабуги, стало плохо с сердцем, в результате чего он потерял управление. Он госпитализирован, – передали в Госавтоинспекции.

фото: ГИБДД РБ

Еще два человека из «Гранты», жители деревни Урметово Илишевского района, с различными травмами были госпитализированы. Все, кто сидел в отечественной легковушке, студенты местного профессионального колледжа. В злополучный вечер они ехали в общежитие образовательного учреждения, чтобы в понедельник пойти на учебу.