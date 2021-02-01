Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось до 24412 человек

Число выздоровевших превышает 77 процентов

В Башкирии число заболевших коронавирусом увеличилось до 24412 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на очередном оперативном совещании в правительстве. За сутки в регионе зафиксировано 165 новых случаев заболевания. Из них 5370 человек проходят лечение амбулаторно в бессимптомной или легкой форме, еще 414 госпитализированы. Состояние большинства врачи оценивают как удовлетворительное, в тяжелом состоянии находятся 57 пациентов. Выписано с начала пандемии более 77 процентов заболевших – 18441 человек.

- В настоящий момент в республике развернуто 6323 коек инфекционного профиля, из которых занято 65 процентов. С 1 февраля к привычному ритму работы возвращается ГКБ №22, готовится к возвращению РКБ им. Куватова. При необходимости, если эпидобстановка будет ухудшаться,клиники снова могут в течение 24-48 часов перепрофилироваться обратно на принятие инфекционных больных, - добавил Забелин.