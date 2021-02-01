Уфимцев попросили не оплачивать отопление за январь

Уфимцев попросили не платить за отопление по некорректным квитанциям Фото: Александр ГЛУЗ

В МУП «Уфимские инженерные сети» попросили жителей Уфы не оплачивать отопление за январь 2021 года. Как сообщается на сайте ресурсоснабжающей организации, «в некоторых домах [] в строке «отопление» допущена техническая ошибка». Это связано с «возросшей нагрузкой по произведению перерасчетов в начислениях за 2020 год».

– Уведомляем вас, что полученные платёжные документы за январь оплачивать не нужно, в ближайшее время вам доставят новые откорректированные квитанции, – написано в обращении МУП «УИС».

Там также добавили, что если некорректные квитанции уже были оплачены, «беспокоиться не стоит»: все переплаты и недоплаты будут зачтены.

По всем вопросам нужно звонить на горячую линию МУП «УИС»: 8-800-250-52-80 (по будням с 8:00 до 21:00; в субботу с 10:15 до 19:00).