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Скончался еще один человек в результате столкновения легковушки и фуры в Башкирии

Оба погибших были молодыми парнями
Эльвина АПАРИНА
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Начато разбирательство, устанавливается причина смертельного ДТП.

Начато разбирательство, устанавливается причина смертельного ДТП.

Стали известны подробности аварии, которая произошла вчера вечером 31 января в Кушнаренковском районе. Напомним, что на трассе М-7 столкнулись «Лада Гранта» и фура «Скания». Удар был такой силы, что оба автомобиля оказались к кювете.

Ранее было известно только об одном погибшем – в ДТП скончался 19-летний водитель легковушки. Позже в ГИБДД сообщили, что в больнице умер 18-летний пассажир «Лады», житель Илишевского района. Еще двое остаются в больнице.

Начато разбирательство, устанавливается причина смертельного ДТП.

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