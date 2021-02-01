Скончался еще один человек в результате столкновения легковушки и фуры в Башкирии

Начато разбирательство, устанавливается причина смертельного ДТП.

Стали известны подробности аварии, которая произошла вчера вечером 31 января в Кушнаренковском районе. Напомним, что на трассе М-7 столкнулись «Лада Гранта» и фура «Скания». Удар был такой силы, что оба автомобиля оказались к кювете.

Ранее было известно только об одном погибшем – в ДТП скончался 19-летний водитель легковушки. Позже в ГИБДД сообщили, что в больнице умер 18-летний пассажир «Лады», житель Илишевского района. Еще двое остаются в больнице.

Начато разбирательство, устанавливается причина смертельного ДТП.