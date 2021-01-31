Героями телепередачи «У вас будет ребенок» стали две девочки из Уфы

Если вас заинтересовали девочки, вы можете обратиться в Управление по опеке и попечительству Уфы по телефонам: 8 347 279‑91-85, 8 347 279‑91-84

31 января в телепередаче «У вас будет ребенок», что идет по телеканалу «Россия» показали двух девочек из Уфы – сестер Саша и Вероника. Сейчас сестрички живут в детском доме, но очень мечтают о семье.

- Старшая Александра учится в 3-классе, очень старательная, дисциплинированная. Младшая Вероника — очень стеснительная девочка, но доброжелательная и ласковая, - говорят о них учителя.

Если вас заинтересовали девочки, вы можете обратиться в Управление по опеке и попечительству Уфы по телефонам: 8 347 279 91-85, 8 347 279 91-84.

Известно, что за время существования проекта из Уфы пристроили более 110 детей-сирот.