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Происшествия

В лобовом столкновении легковушки и фуры в Башкирии погиб мужчина, трое пострадали

ДТП произошло в Кушнаренковском районе
Эльвина АПАРИНА
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Удар был такой силы, что оба автомобиля после удара оказались в кювете.

Удар был такой силы, что оба автомобиля после удара оказались в кювете.

Вечером 31 января в Кушнаренковском районе Башкирии произошла авария с летальным исходом.

Как сообщили в ГИБДД по республике, на 1263 километре федеральной трассы М-7 столкнулись «Лада Гранта» и фура «Скания».

Удар был такой силы, что оба автомобиля после удара оказались в кювете.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался до проезда скорой медицинской помощи, его три пассажира пострадали.

В данный момент на месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Подробности уточняются.

В данный момент на месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы.

В данный момент на месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы.

ДТП