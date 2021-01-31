В лобовом столкновении легковушки и фуры в Башкирии погиб мужчина, трое пострадали

Удар был такой силы, что оба автомобиля после удара оказались в кювете.

Вечером 31 января в Кушнаренковском районе Башкирии произошла авария с летальным исходом.

Как сообщили в ГИБДД по республике, на 1263 километре федеральной трассы М-7 столкнулись «Лада Гранта» и фура «Скания».

Удар был такой силы, что оба автомобиля после удара оказались в кювете.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался до проезда скорой медицинской помощи, его три пассажира пострадали.

В данный момент на месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Подробности уточняются.