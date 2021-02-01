Изувеченный труп мужчины найден в Башкирии

Погибшим оказался 59-летний мужчина без определенного места жительства.

Вечером 28 января в Мелеузе местные жители наткнулись на страшную находку – на территории Центральной районной больницы был найден мертвый мужчина.

Его тело обнаружили возле здания скорой медицинской помощи. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

На теле погибшего было множество ран – гематомы и царапины. Погибшим оказался 59-летний мужчина без определенного места жительства. Кто с ним расправился, пока неизвестно.

С места ЧП полицейские изъяли телефон и одежду. Сейчас назначена судмедэкспертиза, которая уточнит причину смерти.