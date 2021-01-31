Пропавшего в Башкирии молодого парня нашли мертвым

Егора искали с 11 января – он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся

В Башкирии трагически завершились поиски 28-летнего Егора Алексеева из села Авдон Уфимского района. Волонтеры организации «Лиза Алерт» сообщили, что молодой человек найден мертвым.

Что с ним произошло, не уточняется.

Напомним, что Егора искали с 11 января – он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Родственники забили тревогу и обратились к поисковикам и в полицию. Поиски не давали никаких результатов. К сожалению, живым найти его не удалось.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким погибшего.