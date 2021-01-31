Блогера Рустама Набиева затравили за откровенное видео с женой

Некоторые и вовсе решили, что жена не в восторге от съемки, что Рустам ее заставил это делать.

Три дня назад уфимский блогер Рустам Набиев выложил в соцсети видео, в котором он обнимается и целуется со своей супругой Индирой под душем. Но вместе с лайками на него обрушились и гневные комментарии. Часть подписчиков Рустама посчитали это видео откровенным и осудили за публикацию.

- Это уже перебор, - восклицают пользователи соцсети.

- Я очень уважаю вас, вашу супругу, семью. Мне нравятся видео и фоторепортажи с ваших путешествий, но... Не опускайтесь до уровня дешевых блогеров, не выставляйте, пожалуйста, голые торсы, пусть и накаченные, не выставляйте полуголую жену, тем более, что после родов она не привела свою фигуру в форму и выглядит это все очень некрасиво, - пишут подписчики.

Некоторые и вовсе решили, что жена не в восторге от съемки, что Рустам ее заставил это делать.

Нашлись и те, кто встал на сторону блогера.

- Вот лично для меня вы прекрасная пара, пример отношений, как мужчина должен заботиться о любимой женщине! И ничего постыдного в этом видео нет, двое любящих, муж и жена, нежно обнимают и целуют, все очень прилично, - отмечают заступники.

К слову, на Рустама не впервые обрушается волна негатива, с появлением большого количества подписчиков (1 миллион), растет и количество хейтеров.