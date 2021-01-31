Продолжалось два часа: безработного из Башкирии обвинили в растлении 6-летней девочки

Сам подозреваемый нигде не работает и уже привлекался к уголовному наказанию – был судим по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

В отдел полиции Давлеканово 28 января обратилась 30-летняя местная жительница с заявлением о том, что в отношении ее 6-летней дочери совершены насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Известно, что ее 34-летний знакомый домогался ребенка на протяжении двух часов – с 12 до 14.

Мужчину задержали в тот же день, он признался в содеянном. Сам подозреваемый нигде не работает и уже привлекался к уголовному наказанию – был судим по статье 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).