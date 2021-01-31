«Думаю, добьемся»: врач ковид-госпиталя в Уфе обратился в Минздрав с необычной просьбой

Глебов сообщил, что 1 февраля выходит в отпуск и будет помогать людям уже за стенами больницы – проводить консультации в режиме онлайн и отвечать на вопросы.

Знаменитый врач Глеб Глебов уфимского ковид-госпиталя рассказал своим подписчикам, что обратился в Минздрав Башкирии с предложением. Оно касается прививок от коронавируса.

- Составил обращение в адрес Министерства Здравоохранения с просьбой бесплатно брать кровь на антитела перед прививкой, буду держать вас в курсе, думаю, вместе мы этого добьемся! – сказал Глеб Глебов.

Также он отметил, что 1 февраля выходит в отпуск и будет помогать людям уже за стенами больницы – проводить консультации в режиме онлайн и отвечать на вопросы. Помимо этого, врач пишет методичку по реабилитации – через пять дней она будет готова.