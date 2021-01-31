Сергей Греков попросил уфимцев самим почистить снег

Мэр Уфы Сергей Греков сегодня 31 января обратился к горожанам

Мэр Уфы Сергей Греков сегодня 31 января обратился к горожанам. У себя на странице во «Вконтакте» он опубликовал фотографию заснеженной тропинки и попросил жителей города почистить снег самим возле личных автомобилей.

- Воскресенье можно провести по-разному. Кто-то пошел на концерт, кто-то на каток. А дворники наши говорят, что можно было бы, наконец, снег у своих машин почистить. Ведь снега в этом году много. Да и для здоровья полезно, - написал Греков.

В комментариях люди стали жаловаться на заснеженные тротуары, сотрудники мэрии отметили, что коммунальщики работают в штатном режиме.