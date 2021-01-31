В МЧС Башкирии снова предупредили об ухудшении погоды

Водителей попросили быть аккуратными и бдительными, возможно заторы на трассах.

1 февраля в Башкирии ухудшатся погодные условия, предупредили в МЧС республики.

По данным экстренной службы, прогнозируются неблагоприятные явления: местами ожидается гололед, на дорогах гололедица и снежные накаты, ухудшение видимости до 500 метров, туман и усиление ветра до 18 м/с.

Температура воздуха ночью составит -4,-9 градусов, местами похолодает до -16, днем воздух прогреется до 0, -5.

Водителей попросили быть аккуратными и бдительными, возможно заторы на трассах. Не стоит выезжать в дорогу без острой необходимости.