В Уфе пропал 39-летний Роман Милотворский

Если вам известно о его местонахождении, сообщите по телефону 8 800 700 54 52.
В столице Башкирии разыскивают 39-летнего Романа Милотворского. Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт», мужчина пропал 29 января 2021 года – ушел из дома и не вернулся.
Его родные забеспокоились и обратились за помощью к волонтерам.
Приметы: рост 174 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.
Был одет в черную кожаную куртку, зеленую толстовку, черные брюки с белыми лампасами, коричневые сапоги, черную шапку-ушанку.
Если вам известно о его местонахождении, сообщите по телефону 8 800 700 54 52.