В Уфе пропал 39-летний Роман Милотворский

Если вам известно о его местонахождении, сообщите по телефону 8 800 700 54 52.

В столице Башкирии разыскивают 39-летнего Романа Милотворского. Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт», мужчина пропал 29 января 2021 года – ушел из дома и не вернулся.

Его родные забеспокоились и обратились за помощью к волонтерам.

Приметы: рост 174 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.

Был одет в черную кожаную куртку, зеленую толстовку, черные брюки с белыми лампасами, коричневые сапоги, черную шапку-ушанку.

Если вам известно о его местонахождении, сообщите по телефону 8 800 700 54 52.