Прокуратура Башкирии проверит ДТП, где пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом

В итоге пострадали семь человек, в том числе 17-летний подросток.

Прокуратура Октябрьского проводит проверку ДТП, которое произошло вчера 30 января на проспекте Ленина. Здесь пассажирский автобус ПАЗ столкнулся со снегоуборочной техникой – КамАЗом.

В итоге пострадали семь человек, в том числе 17-летний подросток. К счастью, они получили лишь ушибы, госпитализация не потребовалась.

В надзорном ведомстве отметили, что в ходе проверки оценят, законны ли оказания услуг по перевозке. Также проверят деятельность компании, обслуживающей дорогу в зимний период. По итогу будет принято решение.