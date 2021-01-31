167 человек заболели коронавирусом в Башкирии за последние сутки

Число умерших достигло 185, один человек скончался.

В Башкирии ситуация с коронавирусом остается стабильной. За последние 24 часа инфекцию подхватили 167 человек, общее количество заболевших составило 24 247.

За сутки с выздоровлением выписали 107 человек, всего – 18 340.

5722 человека остаются на лечении, 424 находятся в стационарах, 5298 переносят болезнь в легкой форме и лечатся дома.

Число умерших достигло 185, один человек скончался.

Отметим, что в Башкирии сняты почти все ковидные ограничения, но самоизоляция для людей, которые находятся в группе риска, а это - люди старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания, продолжает действовать.