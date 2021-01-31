В Башкирии столкнулись легковушка и скорая помощь

В скорой ехала также фельдшер, она не пострадала.

В Кармаскалинском районе Башкирии в деревне Сальзигутово в субботу 30 января поздно вечером столкнулись скорая помощь и ВАЗ-2110. За рулем легкового автомобиля был 21-летний житель села, скорой управлял 49-летний житель района.

Пока неизвестно, каким образом произошла авария, но в ней пострадали двое – оба водители были госпитализированы.

В скорой ехала также фельдшер, она не пострадала. Автомобиль до этого транспортировал больного в Зубово, в момент аварии возвращалась в Кармаскалы.

По данному факту сейчас начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки в Башкирии произошло 7 ДТП, в которых 11 человек получили травмы.