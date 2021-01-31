Это был шевелящийся мешок: жительница Башкирии обнаружила жуткую находку

Шансов спастись у кошек не было

На жуткую находку наткнулась жительница Кармаскалинского района Лилия Разяпова. В соцсетях женщина сообщила, что утром 30 января выбрасывала мусор по пути на работу, и заметила в одном из контейнеров шевелящийся мешок.

- В туго завязанном мешке оказались три кошки, одну к сожалению, спасти не удалось. Кошки сильно истощены, настолько, что непонятно как они еще живы, они как ходячие мумии пересохшие. Для двух оставшихся ищу передержку или дом, - написала Лилия.

На фотографиях видно, что кошек выбросили в мешке, плотно завязав его ремнем. Шансов вылезти из него у животных точно не было.

Пользователи соцсетей поразились жестокости людей.