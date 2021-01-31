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Прокуратура проверит ЧП, в котором в Уфе сошел снег на двух женщин

Надзорное ведомство найдет ответственных
Эльвина АПАРИНА
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Пострадавшие получили ушибы различных частей тела, после осмотра медиков их отпустили домой.

Пострадавшие получили ушибы различных частей тела, после осмотра медиков их отпустили домой.

Прокуратура Калининского района Уфы начала проверку по факту схода снега на двух женщин с крыши морга. Напомним, инцидент произошел 29 января – лавина накрыла двух женщин и легковой автомобиль. Пострадавшие получили ушибы различных частей тела, после осмотра медиков их отпустили домой.

В надзорном ведомстве отметили, что в ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание объекта недвижимости, а также подрядной организации, уполномоченной выполнять работы по очистке крыши от осадков.

ЧП