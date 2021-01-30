Элвин Грей прокомментировал свой бесплатный концерт в Уфе

Фото со страницы Радика Юльякшина

Популярный артист двух республик – Башкирии и Татарии, известный под псевдонимом Элвин Грей, сам лично пригласил уфимцев и гостей столицы на концерт. Выступление артиста запланировано на завтра, 31 января, и будет бесплатным.

– Завтра, 31 января, мы встречаемся с вами на Горсовете! При себе обязательно иметь хорошее настроение и готовность танцевать, – написал певец.

Исполнитель также сообщил, что выступление запланировано на 12:00, дополнительно спросив, готовы ли его поклонники «разбавить серые будни яркими красками вместе.