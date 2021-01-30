Глава Башкирии сообщил о снятии еще одного ограничения из-за коронавируса

Радий Хабиров в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил о новом решении, которые приняли власти республики, передает пресс-служба главы Башкирии. По словам руководителя региона, в скором времени снова возродится диспансеризация.

– Мы приняли для себя еще одно решение – через неделю мы начинаем диспансеризацию. Это очень важное направление, реальное спасение жизней. Это ранняя диагностика онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и так далее, – отметил он.

Хабиров заявил, что важно освободившиеся медицинские ресурсы ресурсы (после стабилизации ситуации с коронавирусом, – прим. «КП-Уфа») «срочно переводить» на лечение других заболеваний, отметив, что «диспансеризация – это обязательная деятельность», чтобы выявлять опасные заболевания на ранних стадиях.