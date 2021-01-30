В районе Башкирии в больницу экстренно госпитализировали молодого мужчину

В МВД по Башкирии сообщили, что в Чишминском районе был серьезно избит житель деревни Игнатовка. Медики районной больницы диагностировали у него телесные повреждения. В настоящий момент уже задержан подозреваемый – 50-летний местный мужчина.

По информации пресс-службы министерства, в день произошедшего мужчины вместе распивали алкоголь. Во время застолья между ними завязался конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый сильно избил своего знакомого руками и ногами, так что 32-летнему мужчине понадобилась помощь.

В настоящий момент в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ).