В МЧС по Башкирии обратились с предупреждением к жителям республики

В МЧС по Башкирии сегодня, 30 января, сообщили, что в регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Опубликованное штормовое предупреждение актуально на 31 января, отмечается в сообщении ведомства.

Спасатели ожидают ухудшение ситуации на дорогах. По прогнозу обещают гололедицу и гололед. Также появится туман ночью и утром, видимость в котором составит 500 метров и менее.

Обещают также южный ветер со скоростью от 5 до 10 м/с. Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснениях до -14°, днем -1,-6°.

МЧС обращается к жителям республики с просьбой соблюдать осторожность во время передвижений.