Число погибших от коронавируса в Башкирии увеличилось на 2 человека

В Башкирии по состоянию на 11:00 30 января зарегистрировано за весь период пандемии коронавируса 24 080 случаев заболевания. За последние сутки, по данным администрации главы региона, зарегистрировано еще 168 заболевших.

Официально подтверждены и случаи смерти от COVID-19. Число умерших, передается в сообщении, увеличилось на два человека. Всего количество погибших достигло 184 человек.

Выздоровевшими считаются 18 234 человека, 172 из них зарегистрированы за последние сутки. Активно лечатся сейчас 5 662 человека: 421 – находятся в стационарах, 5 241 лечатся дома.