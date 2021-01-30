Семеро пассажиров пострадали в ДТП между автобусом и грузовиком в Башкирии

Фото ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии рассказали о произошедшем сегодня утром, 30 января, ДТП в Октябрьском, где пострадали семь человек. По информации ведомства, авария произошла между пассажирским автобусом и осуществляющим уборку снега КамАЗом.

В сообщении госавтоинспекции уточняется, что ДТП зафиксировано на проспекте Ленина, когда 49-летний житель за рулем автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту «35 микрорайон - 16 школа», «допустил столкновение с попутным грузовиком».

В момент ДТП в салоне находились 12 человек, семеро из них обратились за медицинской помощью, среди них был и 17-летний парень. Сообщается, что в результате аварии серьезно пострадали женщина.