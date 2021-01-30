Врач из Уфы Глеб Глебов рассказал, какие препараты нельзя принимать при коронавирусе

Прославившийся в Башкирии врач из нового инфекционного госпиталя в Зубово, публикующий посты о коронавирусе под именем Глеб Глебов, выразил в очередном свое мнение о лечении COVID-19. Медик подробно разобрал несколько препаратов, которые люди чаще всего пытаются использовать во время заболевания.

По его словам, противовирусные лекарства эффективны только в течение первых 7-10 дней от начала первых признаков ковида. Начиная с десятого дня от них, отметил Глебов, не будет никакого толку.

– По поводу ингавирина, кагоцела, эргоферона и прочих препаратов: они, возможно, эффективны при гриппе, но не при ковиде. Арбидол не эффективен даже при гриппе, – заявил Глебов.

Что касается атикоаугулянтов, то подобные препараты, по мнению медика, можно принимать только по согласованию с лечащим доктором. Глебов также отметил, что курантил, аспирин, тромбоасс, кардиомагнил не являются антикоагулянтами и, соответственно, неэффективны при лечении коронавируса.

Врач также дал рекомендации людям, которые говорят о повышении давления и сердцебиении, отметив, что в таком случае нужно пройти УЗИ почек и ЭКГ. В качестве общей рекомендации он сказал о необходимом снижении потребления соли, после чего через два месяца давление нормализуется.