В МВД по Башкирии предупредили о штрафах и арестах за участие в акциях

В МВД по Башкирии 29 января разместили на своем сайте предупреждение о том, что участие в несанкционированных акциях карается штрафами или арестами, а само проведение таких мероприятий незаконно. В ведомстве уточнили, что приняли решение обратиться к жителям республики из-за призывов стать участником несанкционированных акций 31 января.

В частности, представители правоохранительных органов напомнили, что за проведение публичного мероприятия «организатору и активным участникам» грозит штраф до 30 тысяч рублей, при повторном нарушении – до 300 тысяч рублей или административный арест до 30 суток. Если же при проведении акции созданы помехи транспортной или социальной инфраструктуре, функционированию объектов жизнеобеспечения, предусмотрен штраф от 20 до 50 тысяч рублей или обязательные работы до 100 часов, или административный арест до 15 суток.

– Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности, – отмечается в сообщении.

В МВД призвали «не поддаваться на провокации», а также соблюдать требования сотрудников правоохранительных органов.