Появилось первое фото с новорожденным ребенком главы Башкирии

В социальной сети Инстаграм сегодня, 29 января, появилась фотография главы Башкирии Радия Хабирова и его новорожденного малыша с супругой. Судя по всему, кадр сделан во время выписки из роддома.

– Благодарим за оказанное доверие и выбор нашего госпиталя для такого важного события. Желаем крепкого здоровья малышу и пусть растет счастливым. Пусть будет в вашей семье гармония, много любви и великолепных моментов, связанных с общей радостью, – поздравил чету Хабировых коллектив роддома.

Из опубликованной информации следует, что роды принимал сам главный врач частного госпиталя в Уфе. Судя по кадрам, Каринэ Хабирова себя хорошо чувствует и прекрасно выглядит.

Глава республики стал отцом в четвертый раз 26 января. Позже стало известно, что он назвал своего сына Тимером (железный).