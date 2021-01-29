Две молодые уфимки с ног выломали дверь табачного магазина и украли оттуда курительные смеси

фото: МВД РБ

В уфимском микрорайоне Сипайлово две уфимки 20 и 23 лет с ног выломали дверь табачной лавки и украли оттуда курительные смеси. Дерзкий налет произошел вечером 25 января.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», воровок удалось вычислить благодаря камере видеонаблюдения. Сотрудники уголовного розыска смогли найти их в тот же день. В отделе полиции девушки дали признательные показания и сказали, что они уже успели продать краденое, а деньги потратили. Во время обыска в их квартирах полицейские ничего не нашли. Против злоумышленниц возбудили уголовное дело. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

В МВД Башкирии сообщили, что ущерб от действий уфимок оценивается в 13 тысяч рублей.

– Одна из задержанных уже ранее имела судимость и не так давно освободилась из мест лишения свободы. По словам одной из них, она не против оказаться под стражей, так как ее подруга там была, а она еще нет, – добавили в правоохранительном ведомстве.