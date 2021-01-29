В Уфе средь бела дня из бардачка «Лексуса» украли более 1 млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело о краже

В Уфе из бардачка «Лексуса», который принадлежит местному предпринимателю, украли 1,1 млн рублей. Кража произошла днем 26 января возле «пятиэтажки» по улице Первомайской, сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Как рассказал полицейским бизнесмен, он припарковался возле дома, закинул в бардачок к уже лежавшим там 900 тысячам рублей еще 200 тысяч и закрыл его на ключ. Затем мужчина вышел, поставил авто на сигнализацию и отправился встречать жену. Он отсутствовал буквально пять минут, однако этого времени хватило, чтобы воришка смог умыкнуть крупную сумму.

Злоумышленник попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах сотрудники полиции заметили, что после ухода предпринимателя к машине подошел неизвестный в черном. На его лице была маска, а на голову натянут капюшон. Он обошел «Лексус» с правой стороны, дернул за ручку и некоторое время подождал. Затем преступник каким-то образом смог открыть заднюю дверь и пробрался в салон. Внутри внедорожника он находился порядка трех минут. После этого он вышел, разложил деньги по карманам и ушел в сторону улицы Мира.

Потерпевший, вернувшись в машину с женой, сразу же заметил, что бардачок вскрыт, а денег в нем нет. После его заявления следственный отдел полиции возбудил уголовное дело о краже.