В Башкирии законопроект об ужесточении требований к помощникам депутатов прошел первое чтение

"За" ужесточение требований к помощникам депутатов проголосовали 85 парламентариев

Законопроект об ужесточении требований к помощникам депутатов прошел первое чтение в башкирском парламенте.

Новая, еще пока непринятая норма предполагает, что помощников депутатов можно будет лишить полномочий за проступки, которые наносят урон репутации парламента. Законопроект разработал комитет Курултая по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам. На заседании его представила Гульнара Бикбулатова

Против законопроекта во время заседания выступил член КПРФ Дмитрий Чувилин. По его мнению, инициатива носит политизированный характер. Вот что он сказал:

– Данные изменения дают дополнительные основания и создают инструмент для давления на позиции депутатов, расширяет возможность для лишения полномочий помощников депутатов. Мы считаем, что помощникам следует давать дополнительные гарантии, расширять их права. Очень часто наши помощники подвергаются каким-либо преследованиям, нападениям при исполнении тех поручений, которые мы им даем, и не получают за это ни копейки. Фракция КПРФ будет голосовать против. Просим нас поддержать, – обратился к членам парламента Чувилин.

В ответ на это Бикбулатова попросила не политизировать законопроект: «Мы им определяем правовой статус помощника – их права, обязанности и ответственность». Она сослалась на опыт других регионов, где приняты «нормативно-правовые акты, регулирующие правовой статус помощников».

– Помощник депутата должен четко следовать тем нормам закона, которые определяют его правовой статус. Были определенные сигналы, свидетельствующие о том, что не все помощники не до конца уяснили свои функции – в том числе из прокуратуры, – добавила Бикбулатова.

В итоге «за» регламент о правах и обязанностях помощников проголосовали 85 членов Госсобрания, «против» – 14.