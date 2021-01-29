Молодая мама из Башкирии, перенесшая тяжелую болезнь, рассказала о своем состоянии

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Два года назад молодая мама из Белорецка Галия Хисаева пережила тяжелую операцию, причиной которой стал рак груди. В родном городе ей долгое время не могли поставить правильный диагноз и лечили от совершенно другой болезни. Время шло, а женщине становилось только хуже. И только уфимские онкологи смогли поставить ей правильный диагноз, который прозвучал, тогда как гром среди ясного неба.

Продолжительное лечение от рака, а затем и операция разделили жизнь молодой мамы на «до» и «после». Благодаря помощи родных и близких, а также неравнодушных жителей Башкирии, ей удалось собрать деньги на дорогие лекарства. В беседе с «Комсомолкой» Галия Хисаева рассказала о том, как чувствует себя через два года после судьбоносной операции.

- Время летит быстро. На тот момент (после операции – Ред.) я даже и не думала о том, что смогу жить полноценной, яркой жизнью! Дочка подросла, сейчас она без переживаний вспоминает о том, как я ходила без волос, - вспоминает Галия. По ее собственному признанию, сейчас у нее все хорошо.