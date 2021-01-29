В Уфе две женщины пострадали при сходе снега с крыши дома

Медики после оказания помощи отпустили пострадавших домой

Сегодня, 29 января, в Калининском районе Уфы при сходе снега с крыши дома пострадали две женщины и один автомобиль. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Как уточнили в аварийной службе, снег сошел с крыши административного здания на улице Цветочной. Травмы получили уфимки 57 и 29 лет. «Скорая» доставила их в лечебное учреждения. После оказания помощи медики отпустили пострадавших домой. Снег также повредил припаркованную у дома «Ладу Гранта». Причины и обстоятельства инцидента уточняются.